LE programme

Notre école maternelle est fière de proposer un programme éducatif axé sur la nature pour les jeunes enfants âgés de 4 à 7 ans. Nous croyons que l’expérience en plein air et la connexion à la nature sont essentielles pour le développement sain et équilibré des enfants.

Notre école offre un environnement accueillant et sûr pour que les enfants puissent explorer, apprendre et jouer dans un cadre naturel. Nous avons des jardins, des aires de jeux et des sentiers pour que les enfants puissent se connecter à la nature et s’engager dans des activités ludiques qui stimulent leur créativité, leur curiosité et leur développement physique.

Nous offrons également une gamme de programmes éducatifs pour aider les enfants à acquérir des compétences fondamentales telles que la lecture, l’écriture et les mathématiques, mais toujours en mettant l’accent sur les sciences de la nature et l’écologie. Les enfants ont la possibilité de découvrir le monde qui les entoure, de découvrir les différentes espèces d’animaux et de plantes, de comprendre comment les éléments naturels fonctionnent et de développer un amour et un respect pour l’environnement.

Chez nous, les enfants apprennent à aimer la nature et à la protéger. Nous sommes convaincus que notre approche unique de l’éducation des jeunes enfants leur donnera une longueur d’avance dans leur avenir, ainsi qu’un profond respect pour le monde naturel qui les entoure.